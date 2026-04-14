Négociation Nucor - NUE CFD

À propos de Nucor Corporation

Nucor Corporation se concentre sur la fabrication d'acier et de produits sidérurgiques qui produisent du fer réduit directement destiné à être utilisé dans ses aciéries. Les segments de la Société comprennent les aciéries, les produits sidérurgiques et les matières premières. Le segment des aciéries produit des tôles d'acier (laminées à chaud, laminées à froid et galvanisées), des tôles d'acier, des ébauches de poutres, des palplanches et des palplanches, des barres d'acier, des blooms, des billettes, des barres d'armature pour béton, des laminés marchands et des barres spéciales d'ingénierie de qualité . Le secteur Produits sidérurgiques produit des tubes en acier à profilés creux, des conduits électriques, des rayonnages en acier, des solives et des poutres en acier, des tabliers en acier, de l'acier d'armature pour béton, de l'acier fini à froid, des fixations en acier, des systèmes de construction en métal, des caillebotis en acier et du métal déployé, et du fil et treillis métallique. Le segment Matières premières produit du fer directement réduit ; courtiers en métaux ferreux et non ferreux, fonte brute, fer briqueté à chaud et fer réduit directement; fournit des ferro-alliages et traite de la ferraille ferreuse et non ferreuse.