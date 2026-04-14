Négociation NSK Ltd. - 6471 CFD
À propos de NSK Ltd.
NSK Ltd. est une société basée au Japon qui fabrique et vend des roulements, des produits liés à l'automobile et des produits de machinerie de précision. La société opère dans deux secteurs d'activité. Le secteur des machines industrielles fabrique et vend des roulements pour les industries générales et des produits liés aux équipements de précision. Le segment Automobile fabrique et vend des roulements, des pièces de direction et de transmission automatique pour les automobiles et les fabricants de pièces automobiles. Les principaux produits de la société sont les roulements à billes, les roulements de moyeux, les roulements à rouleaux coniques, les vis à billes, les guides linéaires, les directions et les directions assistées électriques. La Société est également impliquée dans la fabrication et la vente de billes d'acier et dans la fabrication de machines et d'équipements.