Négociation Novartis Adr Repsg 1 - USD - NVS CFD

À propos de Novartis AG (ADR)

Novartis Inc. est une société de portefeuille. La Société est spécialisée dans la recherche, le développement, la fabrication et la commercialisation d'une gamme de produits de soins de santé dont principalement des produits pharmaceutiques, y compris les produits de soins oculaires. Son portefeuille comprend les médicaments, les soins oculaires et les produits pharmaceutiques génériques. Les segments de la Société comprennent les Produits pharmaceutiques, Alcon et Sandoz. Son segment de Produits pharmaceutiques est engagé dans la recherche, le développement, la fabrication, la distribution et la vente de médicaments d'ordonnance brevetés dans les domaines thérapeutiques tels que l'oncologie, les maladies cardio-métabolique, l'immunologie et la dermatologie, la rétine, les voies respiratoires, les neurosciences et les traitements établis. Son segment Alcon est engagé dans le développement, la fabrication et la vente de produits de soins oculaires à travers le monde. Son segment Sandoz est engagé dans le développement, la fabrication et la commercialisation de produits pharmaceutiques génériques, de produits biopharmaceutiques de suivi appelés biosimilaires et de substances médicamenteuses qui ne sont pas protégées par des brevets tiers valides et exécutoires.