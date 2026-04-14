Négociation Northern Dynasty Minerals, Ltd. - NAK CFD
À propos de Northern Dynasty Minerals Ltd
Northern Dynasty Minerals Ltd. est une société d'exploration minière. La société, par l'intermédiaire de ses filiales, détient des claims miniers sur les terres de l'État d'Alaska, dans le sud-ouest de l'Alaska, aux États-Unis, qui font partie du projet galet cuivre-or-molybdène (le projet Pebble). Le projet Pebble est situé dans le sud-ouest de l'Alaska, à environ 20 milles des villages d'Iliamna et de Newhalen et à plus de 200 milles (environ 320 kilomètres), au sud-ouest de la ville d'Anchorage. La propriété se compose d'environ 2 400 claims miniers et est située à plus de 1 000 pieds au-dessus du niveau de mer et à environ 60 milles de Tidewater sur Cook Inlet. La société est en train d'explorer et de développer le projet Pebble.
- IndustrieDiversified Mining
- Adresse15th Floor - 1040 W. Georgia St., VANCOUVER, BC, Canada (CAN)
- Employés0
- CEORobert Dickinson