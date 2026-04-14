Négociation Norfolk Southern - NSC CFD
À propos de Norfolk Southern
Norfolk Southern Corporation est une société holding. La société est engagée dans le transport ferroviaire de matières premières, de produits intermédiaires et de produits finis. Elle offre ses services dans le Sud-Est, l'Est et le Midwest. Par le biais d'échanges avec des transporteurs ferroviaires, la société effectue des transports vers et depuis le reste des États-Unis. Elle transporte également du fret outre-mer par le biais de divers ports de l'Atlantique et de la côte du Golfe. La société fournit des services logistiques et offre le réseau intermodal dans la moitié est des États-Unis. Le système de la société atteint diverses usines de fabrication, des installations de production d'électricité, des mines, des centres de distribution, des installations de transbordement et d'autres entreprises situées dans sa zone de service.