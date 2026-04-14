Négociation Nomura Holdings, Inc. - 8604 CFD

À propos de Nomura Holdings, Inc.

Nomura Holdings, Inc. est une société basée au Japon qui exerce principalement des activités dans le domaine des valeurs mobilières, des investissements et d'autres activités financières à destination des particuliers, des entreprises, des institutions financières et des gouvernements du monde entier. La société a trois secteurs d'activité. Le segment des ventes est engagé dans la fourniture de services de conseil en investissement à des clients individuels au Japon. Le secteur de la gestion d'actifs est engagé dans le développement et la gestion de fonds d'investissement, et la fourniture de services de conseil en investissement. Le secteur de la vente en gros s'occupe de la vente et de la négociation d'obligations, de titres de participation, de produits dérivés et de devises, ainsi que de la prestation de services bancaires d'investissement, tels que les activités de souscription d'obligations et de titres, les activités de fusion et d'acquisition (M & A) et les services de conseil financier. La Société est également engagée dans les activités de banque d'affaires. La société opère sur le marché national et sur les marchés étrangers, notamment les Amériques, l'Europe, l'Asie et l'Océanie.