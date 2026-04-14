Négociation Niu Technologies - NIU CFD
À propos de Niu Technologies - ADR
Niu Technologies est un fournisseur de solutions de mobilité urbaine intelligente. La société est engagée dans la conception, la fabrication et la vente de scooters électriques intelligents. Les produits de la société se composent de trois séries, N, M et U, avec plusieurs modèles ou spécifications pour chaque série. Son application NIU se synchronise avec les e-scooters intelligents et communique avec son système cloud. La Société permet aux utilisateurs de recevoir des informations en temps réel sur leurs scooters électroniques intelligents via son application.
- IndustrieMotorcycles & Scooters
- AdresseNo. 10 Wangjing Street, BEIJING, BEJ, China (CHN)
- Employés623
- CEOYan Li