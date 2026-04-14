Négociation Nissan Motor Co., Ltd. - 7201 CFD
À propos de Nissan Motor Co Ltd
NISSAN MOTOR CO., LTD. est une société basée au Japon dont l'activité principale est la fabrication et la vente d'automobiles et de pièces ainsi que la fourniture de services financiers de vente. La Société exerce ses activités dans deux secteurs d'activité. Le segment Automobile est engagé dans la fabrication et la vente de véhicules électriques, de voitures compactes, de voitures légères, de mini-fourgonnettes, de véhicules commerciaux, de camions, de micro-bus et d'autres automobiles, ainsi que de pièces connexes. Le secteur du Financement des ventes est engagé dans les activités de financement des ventes et de location pour soutenir les activités de vente des activités automobiles.
- IndustrieAuto / Truck Manufacturers
- Adresse1-1-1, Takashima, Nishi-ku, YOKOHAMA-SHI, KNG, Japan (JPN)
- Employés131461
- CEOYasushi Kimura