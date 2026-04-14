Négociation Nippon Steel Corporation - 5401 CFD

À propos de Nippon Steel Corporation

Nippon Steel Corp est une société basée au Japon qui exerce principalement ses activités dans les domaines de la production d'acier, de l'ingénierie, de la chimie et des matériaux, ainsi que des solutions système. La société opère à travers quatre secteurs d'activité. Le secteur de la production d'acier est engagé dans la fabrication et la vente de barres d'acier, de plaques d'acier, de tuyaux en acier, d'aciers spéciaux, de produits secondaires en acier et d'autres produits en acier. Le secteur de l'ingénierie s'occupe de la production et de la vente d'équipements industriels et de structures en acier, de l'exécution de travaux de construction, du traitement et du recyclage des déchets, ainsi que de la fourniture d'électricité, de gaz et de chaleur. Le segment Chimie et Matériaux est engagé dans la fabrication et la vente de produits chimiques du charbon, de produits pétrochimiques, de matériaux électroniques, de fibres de carbone, de composites et d'autres produits. Le segment Solution système est engagé dans la fourniture de services de conseil en ingénierie et de services d'externalisation liés aux systèmes informatiques.