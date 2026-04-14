Négociation Nintendo Co., Ltd. - 7974 CFD
À propos de Nintendo Co., Ltd.
Nintendo Co., Ltd. est principalement engagée dans le développement, la fabrication et la vente de produits de divertissement dans le domaine du divertissement à domicile. Les principaux produits de la société comprennent des machines de jeu telles que des machines de jeu portables et pour console et des logiciels, ainsi que des atouts et des cartons (cartes à jouer de style japonais). Les machines de jeux pour consoles sont du matériel et des logiciels pour les jeux mobiles et les jeux pour consoles de salon, développés par la société et ses filiales, fabriqués principalement par la société et vendus principalement par les filiales à l'étranger.