Négociation Nikon Corporation - 7731 CFD
À propos de Nikon Corporation
NIKON CORPORATION a pour activité principale la fabrication et la vente d'équipements image et vidéo. La société opère dans trois secteurs d'activité. Le segment des équipements de précision propose des produits et des services liés aux appareils d'exposition des semi-conducteurs et aux appareils d'exposition des écrans plats (FPD). Le segment Vidéo propose des produits et services liés à la vidéo et à ses périphériques, tels que des appareils photo numériques à objectif interchangeable, des appareils photo numériques compacts et des objectifs interchangeables. Le segment Santé est engagé dans la vente de produits dans les domaines des biosciences et du diagnostic ophtalmique, tels que des microscopes biologiques, des dispositifs d'observation de cultures cellulaires et des ophtalmoscopes à laser à balayage ultra grand angle. L'activité d'équipement industriel et autres est engagée dans la vente de produits liés à l'activité d'équipement industriel, de produits liés au verre tels que les substrats de photomasques FPD et de produits liés à l'activité de produits personnalisés qui traitent l'équipement personnalisé. La société fournit également des services connexes.