Négociation Newell Brands - NWL CFD

À propos de Newell Brands

Newell Brands Inc. est une société de biens de consommation. Les secteurs d'activité de la société sont les suivants : Commercial Solutions, Home Appliances, Home Solutions, Learning and Development et Outdoor and Recreation. Le segment Commercial Solutions offre une gamme de solutions de nettoyage et d'entretien commercial. Le segment Appareils domestiques offre des produits ménagers, notamment des appareils de cuisine sous les marques Calphalon, Crockpot, Mr. Coffee, Oster et Sunbeam. Le segment Home Solutions propose des produits de stockage pour la nourriture et la maison, des produits de conservation des produits frais, des ustensiles de cuisine, des ustensiles de cuisson et des couverts pour les gourmets, ainsi que des parfums d'ambiance. Le segment Apprentissage et développement, qui fournit des articles pour bébés et des produits de soins pour bébés ; des instruments d'écriture, y compris des marqueurs et des surligneurs, des crayons ; des produits d'art ; des produits adhésifs et de coupe basés sur les activités et des solutions d'étiquetage. Le segment Outdoor and Recreation offre des produits pour les activités de plein air et liées au plein air sous les marques Campingaz, Marmot et Coleman.