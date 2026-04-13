Négociation New Orientl Eductn Grp Adr Rep 1 - EDU CFD
À propos de New Oriental Education & Tech Grp (ADR)
New Oriental Education & Technology Group Inc est une société basée en Chine qui est engagée dans la fourniture de services de programmes éducatifs. La Société fournit des services éducatifs sous sa marque New Oriental. Elle exerce ses activités dans sept segments, y compris K-12 AST, préparation aux tests et autres cours (anciennement appelés cours de formation linguistique et de préparation aux tests), enseignement primaire et secondaire, éducation en ligne, développement et distribution de contenu, services de conseil en études à l'étranger, éducation préscolaire et voyage d'étude.
- IndustriePersonal Services
- AdresseNo. 6 Hai Dian Zhong Street, BEIJING, BEJ, China (CHN)
- Employés88126
- CEOMinhong Yu