Négociation NEC Corporation - 6701 CFD

À propos de NEC Corporation

NEC Corporation est une société basée au Japon dont l'activité principale est la fourniture de services d'intégration de systèmes et de réseaux. La société opère dans cinq secteurs d'activité. Le secteur public est engagé dans la fourniture de services d'intégration de systèmes, d'assistance, d'externalisation et de services en nuage, ainsi que d'équipements de systèmes pour les institutions publiques et médicales, les gouvernements et les médias. Le segment Entreprises est engagé dans la fourniture de services d'intégration de systèmes, de support, d'externalisation et de cloud pour les industries de la fabrication, de la distribution, des services et de la finance. Le segment des services de réseau est engagé dans la fourniture d'infrastructures de réseau, d'intégration de systèmes et de services de gestion. Le segment Plate-forme de systèmes est engagé dans la fourniture de matériel, de logiciels et de produits de réseau d'entreprise. Le segment Global est engagé dans la fourniture de produits de sécurité, d'infrastructures de réseau et de systèmes de stockage d'énergie. La société est également engagée dans les infrastructures de centres de données et les équipements d'éclairage.