Négociation Nabors Industries - NBR CFD
À propos de Nabors Industries Ltd.
Nabors Industries Ltd. Possède et exploite une flotte de plates-formes de forage terrestres. La société est un fournisseur de plates-formes de forage de plates-formes offshore aux États-Unis et sur plusieurs marchés internationaux. La société exerce ses activités de forage et de services de forage à travers quatre segments : forage aux États-Unis, forage au Canada, forage international et services de forage. La Société fournit des services de placement de puits de forage, des logiciels de forage et des outils de performance, du matériel de forage et diverses technologies sur les marchés du pétrole et du gaz. Les activités de forage et de forage de la société comprennent les opérations de forage terrestre et offshore et d'autres services de forage, comprenant la fabrication d'équipement, l'instrumentation et le logiciel d'optimisation du forage. La Société est un fournisseur de systèmes et de services de forage directionnel et de mesure pendant le forage (MWD). La société fournit également des technologies et du matériel de forage, ainsi que des services sur site.
- IndustrieOil / Gas Drilling
- AdresseCrown House, 4 Par-La-Ville Road, HAMILTON, Bermuda (BMU)
- Employés10000
- CEOAnthony Petrello