Négociation Murphy Oil - MUR CFD
À propos de Murphy Oil
Murphy Oil Corporation est une société internationale d'exploration et de production de pétrole et de gaz naturel qui mène ses activités par l'intermédiaire de diverses filiales d'exploitation. La société produit principalement du pétrole et du gaz naturel aux États-Unis et au Canada et mène des activités d'exploration pétrolière et gazière dans le monde entier. Les secteurs géographiques de la société comprennent les États-Unis et le Canada. Aux États-Unis, la société produit du pétrole brut, des liquides de gaz naturel et du gaz naturel principalement à partir de champs situés dans le golfe du Mexique et dans la région du schiste Eagle Ford dans le sud du Texas. Au Canada, la société détient des participations dans une zone de gaz naturel sec à Tupper Montney (détenue à 100 %), Kaybob Duvernay, Placid Montney riche en liquides, et deux actifs offshore non exploités.