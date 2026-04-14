Négociation Morgan Stanley - MS CFD
À propos de Morgan Stanley
Morgan Stanley est une société holding financière. Les segments de la Société comprennent include Institutional Securities, Wealth Management et Investment Management. Le secteur d'activité Institutional Securities de la Société fournit des services bancaires d'investissement, de vente et de négociation et d'autres services aux entreprises, aux gouvernements, aux institutions financières et aux clients à valeur nette élevée à très élevée. Le secteur d'activité Wealth Management de la Société fournit une gamme de services et de solutions financiers aux investisseurs individuels et aux petites et moyennes entreprises et institutions couvrant les services de courtage et de conseil en investissement, les activités de tenue de marché dans les titres à revenu fixe, les services de planification financière et patrimoniale, les rentes et les produits d'assurance, le crédit et autres produits de prêt, les services bancaires et les régimes de retraite. Le secteur d'activité Investment Management de la Société propose une gamme de stratégies et de produits d'investissement.
- IndustrieInvestment Banking / Brokerage Services
- Adresse1585 Broadway, NEW YORK, NY, United States (USA)
- Employés75000
- CEOJames Gorman