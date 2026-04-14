Négociation Mizuho Financial Group, Inc. - 8411 CFD
À propos de Mizuho Financial Group, Inc.
Mizuho Financial Group Inc est une société de portefeuille bancaire basée au Japon qui exerce principalement des activités de holding bancaire, de banques, de sociétés spécialisées dans les valeurs mobilières et d'autres sociétés. La société opère à travers cinq secteurs d'activité. Le segment Retail and Corporate Company s'adresse aux particuliers, aux petites et moyennes entreprises et aux clients de taille moyenne. Le segment Large Corporate, Financial and Public Corporation Company opère pour les clients des grandes entreprises, des sociétés financières et des sociétés publiques au Japon. Le segment Global Corporate Company opère pour les clients des sociétés japonaises affiliées à l'étranger et des sociétés non japonaises. Le segment Global Markets Company est engagé dans des activités d'investissement dans les taux d'intérêt, les actions, entre autres. Le segment Asset Management Company est engagé dans le développement et la fourniture de produits qui répondent aux besoins de gestion d'actifs de clients allant des particuliers aux investisseurs institutionnels.