Négociation Mitsui O.S.K. Lines, Ltd. - 9104 CFD
À propos de Mitsui O.S.K. Lines, Ltd.
Mitsui O.S.K. Lines, Ltd. est une société basée au Japon qui exerce des activités de transport maritime international. Le segment des transporteurs de vrac sec est engagé dans l'exploitation des transporteurs de vrac sec. Le segment du transport d'énergie est engagé dans l'exploitation de navires spéciaux non réguliers tels que les transporteurs de charbon pour la production d'énergie thermique, les navires de transport de pétrole, les navires de transport maritime et de gaz naturel liquéfié, ainsi que dans le transport maritime de marchandises. Le segment des navires porte-conteneurs est engagé dans l'exploitation de navires porte-conteneurs et de terminaux à conteneurs. Le segment des transporteurs de voitures, des ferries et des navires RORO côtiers est engagé dans l'exploitation de transporteurs de voitures spécialisés. Le segment des activités associées est engagé dans les activités immobilières, ainsi que dans les activités de croisière, d'affrètement et de travail temporaire. Le segment "Autres" s'occupe principalement de la gestion des navires, des activités financières telles que le financement de groupe, les services d'information, l'agence comptable et le conseil maritime.