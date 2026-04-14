Négociation Mitsui Chemicals, Inc. - 4183 CFD

À propos de Mitsui Chemicals, Inc.

Mitsui Chemicals, Inc. est un fabricant de produits chimiques dont l'activité principale est la fabrication et la vente de produits de mobilité, de soins de santé, d'aliments et d'emballages et de matériaux de base. La société opère dans quatre secteurs d'activité. Le segment Mobilité est engagé dans la fabrication et la vente d'élastomères, de composés fonctionnels, de polymères fonctionnels et de composés de polypropylène. Le segment Healthcare est engagé dans la fabrication et la vente de matériaux pour les soins de la vue, de tissus non tissés, de matériaux dentaires et de matériaux pour les soins personnels. Le segment Food & Packaging est engagé dans la fabrication et la vente de revêtements et de matériaux fonctionnels, de films fonctionnels, de feuilles et de pesticides. Le segment des matériaux de base est engagé dans la fabrication et la vente de matières premières pétrochimiques telles que l'éthylène et le propylène, le polyéthylène, les catalyseurs, le phénol, l'acide téréphtalique de haute pureté, la résine de pétrole, les matériaux en polyuréthane et les produits chimiques industriels.