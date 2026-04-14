Négociation Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - 8306 CFD
À propos de Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. est une société financière basée au Japon. La société opère à travers sept secteurs d'activité. Le segment Corporate & Retail fournit des services liés à la finance, à l'immobilier et à l'agence de titres aux particuliers, aux petites et moyennes entreprises du pays. Le segment Corporate Banking fournit des services financiers, immobiliers et de courtage en valeurs mobilières aux entreprises japonaises au Japon et à l'étranger. Le segment Global CIB fournit des services financiers aux entreprises non japonaises. Le segment Global Commercial Banking fournit des services financiers aux particuliers, aux petites et moyennes entreprises et aux petites et moyennes entreprises des banques commerciales étrangères. Le segment Trustee fournit des services de gestion d'actifs et de gestion d'actifs. Le segment Market fournit aux clients des services de change, de trésorerie et de titres, des opérations de marché et des services de gestion des liquidités et de la trésorerie. Le segment Other est engagé dans des activités de gestion.