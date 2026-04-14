Négociation Mitsubishi Estate Co., Ltd. - 8802 CFD
À propos de Mitsubishi Estate Co Ltd
Mitsubishi Estate Co., Ltd. est engagée dans le développement de biens immobiliers, y compris des immeubles de bureaux, des propriétés résidentielles et des propriétés commerciales. Le segment Building développe, loue, gère et exploite des immeubles de bureaux, des parcs de stationnement, des activités régionales de chauffage et de climatisation. Le segment Lifestyle Property développe, loue, exploite et gère des installations commerciales et des installations de distribution. Le segment Residential fournit des services tels que la construction, la vente, la location et la gestion de condominiums et de maisons individuelles. Le segment Overseas développe, vend et gère des biens immobiliers à l'étranger. Le segment Gestion des investissements assure la gestion des investissements immobiliers. Le segment Hotel and Airport développe et exploite des installations hôtelières et des installations aéroportuaires. Le segment Architectural Design and Engineering se consacre à la conception et à l'administration de projets de construction et de génie civil. Le segment Real Estate Services exerce des activités de courtage immobilier.
- IndustrieReal Estate Rental, Development & Operations (NEC)
- AdresseOtemachi Park Bldg., 1-1-1, Ote-machi, CHIYODA-KU, TKY, Japan (JPN)
- Employés9982
- CEOHirotaka Sugiyama