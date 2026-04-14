Négociation Mitsubishi Electric Corporation - 6503 CFD
À propos de Mitsubishi Electric Corporation
Mitsubishi Electric Corporation se consacre au développement, la fabrication, la vente et la distribution d'une gamme d'équipements électriques et électroniques. Le système de machinerie lourde fournit des turbogénérateurs, des moteurs électriques, des transformateurs, l'appareillage et les équipements électroniques de puissance. Le segment Mécatronique industrielle propose des automates programmables, des onduleurs, des serveurs, des indicateurs et des moteurs, entre autres. Le segment Système d'Information et de Communication offre des équipements sans fil de et de communication par satellite, équipements de communication par câble, systèmes de caméras de surveillance et autres. Le segment des dispositifs électroniques propose des modules électriques, des dispositifs à haute fréquence et des afficheurs à cristaux liquides. Le segment Electroménager propose des téléviseurs LCD (TVs), climatiseurs, réfrigérateurs, ventilateurs, fours à micro-ondes et autres. Les autres segments propose la logistique, l'immobilier et les services de publicité. Au 31 mars 2014, la Société avait 167 filiales et 37 sociétés affiliées.
- IndustrieIndustrial Conglomerates
- AdresseTokyo Bldg., CHIYODA-KU, TKY, Japan (JPN)
- Employés145653
- CEOKei Uruma