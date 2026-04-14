Négociation Mitsubishi Chemical Holdings Corporation - 4188 CFD
À propos de Mitsubishi Chemical Holdings Corporation
Mitsubishi Chemical Holdings Corporation est une société basée au Japon, engagée dans le secteur des produits fonctionnels, des soins de santé et des matériaux. La société opère par le biais de quatre secteurs d'activité. Le segment des produits fonctionnels est impliqué dans les activités liées aux matériaux fonctionnels et à la chimie fonctionnelle. Les produits de l'activité matériaux fonctionnels comprennent les écrans électro-électriques, les films haute performance, les matériaux de moulage haute performance, les solutions environnementales et les solutions de vie. Les produits de la chimie fonctionnelle comprennent les polymères à haute fonctionnalité, les produits chimiques à haute fonctionnalité et les énergies nouvelles. Le segment des produits chimiques est engagé dans le méthacrylate de méthyle (MMA), la pétrochimie et le carbone. Le segment des gaz industriels est engagé dans la fabrication et la vente de gaz industriels. Le secteur de la santé propose des produits pharmaceutiques, des produits de diagnostic et des services d'inspection clinique. La société est également engagée dans des activités d'ingénierie.