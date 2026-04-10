Négociation Michelin - MLfr CFD

Qu'est-ce que Michelin ?

Michelin (ML) est l'un des principaux fabricants français de pneumatiques, fondé en 1889 et basé à Clermont-Ferrand, en France. L'entreprise conçoit et distribue des pneus et fournit des services connexes.

Elle développe également des matériaux avancés pour l'industrie de la mobilité, propose des services numériques, des guides et des cartes pour les voyages. Michelin exploite 68 sites de production dans 17 pays. Avec 111 700 employés dans le monde, l'entreprise commercialise ses produits dans 170 pays. Avec cette grande influence, il n’est pas surprenant qu’elle fasse partie de l’indice CAC 40 entreprises.

Michelin est le deuxième plus grand fabricant de pneumatiques au monde, derrière la société japonaise Bridgestone. Il est plus important que ses concurrents Goodyear et Continental. Outre la production de pneumatiques, Michelin est réputé pour ses guides de voyage et ses fameuses étoiles Michelin qui sont décernées aux restaurants pour leur cuisine.

Qui est le PDG du groupe Michelin ?

Depuis mai 2019, Florent Menegaux est Directeur Général du groupe Michelin, après avoir exercé les fonctions de Gérant commandité du groupe.

Menegaux a rejoint Michelin en 1997 en tant que Directeur Commercial des pneus poids lourds au Royaume-Uni et en République d'Irlande. Il a rapidement été nommé directeur des ventes pour les marchés de l'équipement d'origine et du remplacement de pneus de camions pour l'Amérique du Nord et a depuis gravi les échelons de l'entreprise.

Trading de l’action Michelin

L’action Michelin est cotée sur Euronext Paris et fait partie de l'indice de référence du CAC 40. N’hésitez pas à consulter Capital.com pour connaître le dernier graphique de ML et suivre le cours de l'action Michelin.