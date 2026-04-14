Négociation McEwen Inc - MUX CFD
À propos de McEwen Mining Inc
McEwen Mining Inc. est une société d'exploration minière et minérale. La Société se concentre sur les métaux précieux et de base en Argentine, au Mexique et aux États-Unis. Les segments de la Société comprennent le Mexique, Minera Santa Cruz S.A. (MSC), le Nevada et Los Azules. Le secteur des opérations au Mexique comprend des propriétés telles que la mine El Gallo 1 et le projet El Gallo 2. Le segment MSC comprend des propriétés, telles que la mine de San Jose et d'autres concessions situées autour de la mine. Les propriétés de la Société dans le segment Nevada comprennent le projet Gold Bar et les propriétés d'exploration. Le projet Gold Bar est un projet minier proposé. Le segment Los Azules comprend diverses propriétés, telles que le projet Los Azules, le projet Chonchones, le projet Laganoso, le projet La Cerrada et d'autres propriétés en Argentine. Le projet de cuivre de Los Azules est un projet d'exploration de cuivre porphyrique de stade avancé situé dans la région cordillérienne de la province de San Juan, en Argentine, près de la frontière avec le Chili.
- IndustrieDiversified Mining
- Adresse150 King St W Suite 2800 -, TORONTO, ON, Canada (CAN)
- Employés430
- CEORobert McEwen