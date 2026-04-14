Négociation Mazda Motor Corporation - 7261 CFD
À propos de Mazda Motor Corporation
Mazda Motor Corporation est une société basée au Japon qui fabrique et distribue des automobiles et des pièces automobiles. La société s'occupe également de la distribution d'automobiles d'occasion et de véhicules spéciaux, du transport d'automobiles et de pièces détachées, de la fabrication et de la distribution de machines-outils, ainsi que de l'inspection des livraisons automobiles et de la carrosserie, entre autres. La société exerce ses activités dans quatre secteurs d'activité, à savoir le Japon, l'Amérique du Nord, l'Europe et les autres pays.