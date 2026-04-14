Négociation MaxLinear, Inc. - MXL CFD
À propos de MaxLinear, Inc.
MaxLinear, Inc. est une société de conception de circuits intégrés. Les produits de la société intègrent la totalité ou des parties substantielles d'un système de communication, y compris la radiofréquence (RF), les signaux mixtes, le traitement des signaux numériques, les moteurs de sécurité, la compression des données et les couches de mise en réseau, ainsi que la gestion de l'énergie. La société fournit des solutions de systèmes sur puce (SoC) de communication utilisées dans les infrastructures à large bande, mobiles et filaires, les centres de données et les applications industrielles et multi-marchés. Ses dispositifs semi-conducteurs intégrés et ses solutions au niveau de la plate-forme sont principalement fabriqués à l'aide de la technologie de processus CMOS (complementary metal oxide semiconductor). Les clients de la société comprennent des distributeurs de produits électroniques, des fabricants de modules, des fabricants d'équipements originaux (OEM) et des fabricants de conception originale (ODM). Ses architectures de systèmes radio et numériques basées sur la technologie CMOS permettent également des cycles de conception plus courts dans une gamme de communications à large bande et d'infrastructures câblées et sans fil.