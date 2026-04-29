Négociation Marriot Vacations Worldwide Cor - VAC CFD
À propos de Marriot Vacations Worldwide Cor
Marriott Vacations Worldwide Corporation est une société de vacances qui propose des services de propriété, d'échange et de location de vacances, de gestion de centres de villégiature et de propriétés, ainsi que des activités, produits et services connexes. La société opère à travers deux segments : Vacation Ownership, et Exchange & Third-Party Management. Le segment Vacation Ownership développe, commercialise, vend et gère des propriétés de vacances et des produits connexes sous les marques Marriott Vacation Club, Grand Residences by Marriott, Sheraton Vacation Club, Westin Vacation Club et Hyatt Residence Club, ainsi que sous Marriott Vacation Club Pulse, une extension de la marque Marriott Vacation Club. Le segment Exchange & Third-Party Management comprend des réseaux d'échange et des programmes d'adhésion, ainsi que la gestion de centres de villégiature et de propriétés d'hébergement. Il fournit des services par le biais de diverses marques, notamment Interval International, Trading Places International, Vacation Resorts International et Aqua-Aston.