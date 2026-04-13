Négociation Man Group PLC - EMG CFD
À propos de Man Group PLC
Man Group PLC est une société de gestion de placements basée à Jersey qui se concentre sur la fourniture de solutions de portefeuille de gestion active. Ses moteurs d’investissement offrent une large gamme de produits et services répondant aux besoins d’investissement des clients, qu’ils soient quantitatifs, discrétionnaires ou multigestionnaires. Elle est active sur les marchés des actions, des actifs multiples, de l'immobilier, des produits de base, des devises, du crédit et de la volatilité. La Société fournit des produits long-only, alternatifs et privés sur une ou plusieurs gestionnaires. Elle développe des solutions de portefeuille sur mesure et propose des services de fonds et de fonds de couverture. La Société exerce ses activités de gestion de placements par l’intermédiaire de ses gestionnaires de placements: Man AHL, Man Numeric, Man GLG, Man FRM et Man GPM.
- IndustrieInvestment Management
- AdresseRiverbank House, 2 Swan Lane, LONDON, United Kingdom (GBR)
- Employés1498
- CEOShanta Puchtler