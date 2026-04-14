Négociation Makita Corporation - 6586 CFD
À propos de Makita Corporation
Makita Corp est une société basée au Japon dont l'activité principale est la fabrication et la vente d'outils électriques, d'outils pneumatiques, d'équipements horticoles et d'équipements ménagers. La société opère dans quatre segments régionaux : Japon, Europe, Amérique du Nord et Asie. La société propose des produits de la série lithium-ion, des outils pneumatiques haute pression, des dépoussiéreurs, des systèmes de verrouillage sans fil et des produits de préparation aux catastrophes.