Négociation Lufax Holding Ltd - LU CFD
À propos de Lufax Holding Ltd
Lufax Holding Ltd est une société holding qui exploite une plateforme de services financiers personnels en Chine. La société est engagée dans deux activités principales, à savoir la facilitation du crédit au détail et la gestion de patrimoine. L'activité de facilitation de crédit au détail est conçue pour répondre aux besoins de prêts personnels des propriétaires de petites entreprises et des travailleurs salariés. L'activité de gestion de patrimoine fournit des services connexes à la classe moyenne et à la population aisée par le biais de sa plateforme en ligne. La société exploite ses activités par l'intermédiaire de ses filiales.