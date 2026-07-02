Négociation LTC Properties, Inc. - LTC

À propos de LTC Properties Inc

LTC Properties Inc. est une fiducie de placement immobilier dans le secteur de la santé (FPI). La Société investit dans des logements pour personnes âgées et des propriétés de santé par le biais de transactions de cession-bail, de financement hypothécaire et de solutions de financement structuré, y compris des prêts mezzanine. La Société investit dans diverses propriétés, notamment les établissements de soins infirmiers qualifiés (SNF), les établissements de vie assistée (ALF), les établissements de vie autonome (ILF), les établissements de soins de la mémoire (MC) et les établissements de soins (ROC). SNF offre des soins de restauration, de rééducation et de soins infirmiers. De nombreux établissements de soins infirmiers qualifiés fournissent des services auxiliaires qui comprennent des thérapies professionnelles, orthophoniques, physiques, respiratoires et intraveineuses, ainsi que des services de soins subaigus, qui sont payés soit par le patient, la famille du patient, une assurance maladie privée ou par le système fédéral Medicare ou les programmes Medicaid d'État. ALF est au service des personnes qui ont besoin d'aide pour les activités de la vie quotidienne, mais ne nécessitent pas la supervision constante des établissements de soins infirmiers qualifiés.