Négociation Louisiana-Pacific Corp - LPX
À propos de Louisiana-Pacific Corporation
Louisiana-Pacific Corporation est un fournisseur de solutions de construction qui répondent aux exigences des constructeurs, des rénovateurs et des propriétaires. Ses segments comprennent le Bardage, les Panneaux à Copeaux Orientés (OSB), les Produits en Bois d'Ingénierie (EWP) et l'Amérique du Sud. Le segment Siding dessert divers marchés finaux avec une offre de produits, notamment LP SmartSide Trim & Siding, LP SmartSide ExpertFinish Trim & Siding, LP BuilderSeries Lap Siding et LP Outdoor Building Solutions. Le segment OSB fabrique et distribue des produits de panneaux structuraux OSB, y compris son portefeuille OSB connu sous le nom de LP Structural Solutions. Le segment EWP comprend LP SolidStart I-Joist (I-Joist), le bois de placage stratifié (LVL) et d'autres produits connexes. Ce secteur comprend également les ventes de poutrelles en I produites par sa coentreprise, ainsi que de contreplaqué fabriqué par ses activités LVL à Golden, en Colombie-Britannique. Le segment Amérique du Sud fabrique et distribue des panneaux structuraux et des produits de parement OSB en Amérique du Sud et sur certains marchés d'exportation.
- IndustrieForest / Wood Products
- Adresse414 Union St Ste 2000, NASHVILLE, TN, United States (USA)
- Employés4800
- CEOWilliam Southern