Négociation Lockheed Martin Corp - LMT

À propos de Lockheed Martin Corporation

Lockheed Martin Corporation est une entreprise de sécurité et d'aérospatiale. Elle opère à travers quatre segments. Le segment Aéronautique est engagé dans la recherche, la conception, le développement, la fabrication, le support et la mise à niveau d'avions militaires, y compris les avions de combat et de mobilité aérienne, les véhicules aériens sans pilote et les technologies connexes. Le segment Missiles et contrôle de tir fournit des systèmes de défense aérienne et antimissile ; systèmes de conduite de tir; véhicules terrestres avec ou sans pilote et solutions de gestion de l'énergie. Le segment des systèmes rotatifs et de mission fournit la conception, la fabrication, l'entretien et le support de divers hélicoptères militaires et commerciaux, navires de surface, systèmes de défense antimissile terrestres et maritimes, systèmes radar, systèmes de mission et de combat maritimes et aériens, solutions de mission de commandement et de contrôle , solutions cyber et solutions de simulation et de formation. Le segment spatial est engagé dans la recherche et le développement, la conception, l'ingénierie et la production de satellites, de systèmes de transport spatial, de systèmes de frappe et de défense.