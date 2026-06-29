Négociation Lincoln National - LNC
À propos de Lincoln National Corporation
Lincoln National Corporation est une société holding qui exploite plusieurs entreprises d'assurance et de retraite par l'intermédiaire de filiales. La Société exerce ses activités dans quatre secteurs : Rentes, Services de régimes de retraite, Assurance-vie et Protection collective. Le secteur Rentes offre à ses clients des possibilités de croissance des placements et de revenu viager à imposition différée en offrant des rentes variables, des rentes fixes (y compris indexées) et des rentes variables indexées. Le segment des services de régimes de retraite fournit aux employeurs des produits et services de régimes de retraite, tels que la rente variable collective LINCOLN DIRECTOR, le programme LINCOLN ALLIANCE et la rente variable multi-fonds. Le secteur de l'assurance-vie offre des produits d'assurance-vie, y compris des assurances temporaires et autres. Le secteur de la protection collective offre des produits et services d'assurance collective non médicale, y compris l'invalidité de courte et de longue durée, l'invalidité légale et l'administration des congés médicaux familiaux payés.
- IndustrieInsurance - Life / Health
- Adresse150 N RADNOR CHESTER RD, RADNOR, PA, United States (USA)
- Employés10848
- CEODennis Glass