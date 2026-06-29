Négociation Lennar - LEN
À propos de Lennar Corporation
Lennar Corporation est un constructeur de maisons et un initiateur de prêts hypothécaires résidentiels et commerciaux. La Société est également un fournisseur de services d'assurance titres et de clôture, et un promoteur de propriétés locatives multifamiliales. Les segments de la société comprennent Homebuilding East, Homebuilding Central, Homebuilding Texas, Homebuilding West, Financial Services, Multifamily et Lennar other. Ses segments de construction résidentielle comprennent principalement la construction et la vente de maisons unifamiliales attachées et individuelles, ainsi que l'achat, le développement et la vente de terrains résidentiels directement et par l'intermédiaire de ses entités non consolidées. Son secteur des services financiers comprend principalement des services de financement hypothécaire, de titres et de clôture, principalement pour les acheteurs de ses maisons. Son secteur Multifamilial se concentre sur le développement d'un portefeuille diversifié de propriétés locatives multifamiliales de qualité institutionnelle dans certains marchés américains. Son secteur Lennar Autres comprend principalement des investissements stratégiques dans des entreprises technologiques.
- IndustrieHomebuilding
- Adresse700 NW 107th Ave Ste 400, MIAMI, FL, United States (USA)
- Employés10753
- CEOStuart Miller