Négociation Lear - LEA
À propos de Lear Corporation
Lear Corporation (Lear) est un concepteur et fabricant de sièges automobiles et de systèmes de distribution électrique et de composants connexes. Elle opère à travers deux segments : Seating et E-Systems. Le segment Sièges comprend la conception, le développement, l'ingénierie et la fabrication de systèmes de sièges complets, de sous-systèmes de sièges et de composants clés de sièges. Le segment E-Systems comprend la conception, le développement, l'ingénierie et la fabrication de systèmes complets de distribution et de connexion électriques et de systèmes électroniques. La société propose également des logiciels qui incluent la cybersécurité, le positionnement avancé des véhicules pour les applications de conduite automatisée et autonome et des capacités complètes de communication dédiée à courte portée et de protocoles cellulaires pour la connectivité des véhicules. Ses offres logicielles comprennent des logiciels de contrôle intégrés et des logiciels et services basés sur le cloud et les appareils mobiles. Les clients de la Société sont des fabricants d'équipements automobiles d'origine et exploitent des installations dans le monde entier.
- IndustrieAuto / Truck / Motorcycle Parts
- Adresse21557 Telegraph Rd, SOUTHFIELD, MI, United States (USA)
- Employés160100
- CEORaymond Scott