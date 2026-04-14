Négociation Laurentian Bank of Canada - LBca CFD
À propos de Laurentian Bank of Canada
La Banque Laurentienne du Canada (la Banque) est un fournisseur de services financiers diversifiés basé au Canada. La Banque est une banque à charte. Ses segments comprennent le segment des particuliers, le segment Services aux entreprises et le segment Institutionnel. Le segment des particuliers répond aux besoins financiers des clients de détail. Les clients peuvent accéder à l'offre de conseils, produits et services financiers de la Banque par l'intermédiaire d'un réseau de succursales au Québec appelé Cliniques financières ; d’un réseau de conseillers et de courtiers ciblant les intermédiaires financiers indépendants à travers le Canada ; et une plate-forme numérique directe au client. Le segment des services aux entreprises répond aux besoins financiers des entreprises clientes au Canada et aux États-Unis et offre des services bancaires commerciaux ; financement immobilier ; et financement de l'équipement et des stocks. Le segment institutionnel fournit une gamme de services, notamment des services de recherche, d'analyse de marché et de conseil ; souscription d'entreprise pour dettes et actions ; ainsi que des services administratifs.
- IndustrieBanks
- Adresse1420-1981 McGill College Ave, MONTREAL, QC, Canada (CAN)
- Employés2800
- CEORania Llewellyn