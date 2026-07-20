Négociation Las Vegas Sands Corp - LVS
À propos de Las Vegas Sands Corp.
Las Vegas Sands Corp. est un développeur mondial de propriétés de destination (Integrated Resorts). Les centres de villégiature intégrés proposent des hébergements, des centres de jeux, de divertissement et de vente au détail, des installations de congrès et d'exposition, des restaurants de chefs célèbres et d'autres commodités. La Société possède et exploite des centres de villégiature intégrés en Asie et aux États-Unis. Ses principales activités d'exploitation et de développement se déroulent dans trois zones géographiques : Macao, Singapour et les États-Unis. À Macao, ses segments comprennent The Venetian Macao ; Le Londonien Macao ; Le Macao parisien ; Le Plaza Macao et le Four Seasons Macao ; et Sables Macao. À Singapour, son segment est Marina Bay Sands. Aux États-Unis, son segment est celui des propriétés d'exploitation de Las Vegas. Elle possède et exploite une collection de centres de villégiature intégrés à Macao en République populaire de Chine (Chine), par l'intermédiaire de Sands China Ltd. Elle propose également des programmes de fidélisation des clubs de joueurs dans ses propriétés qui offrent des récompenses, des privilèges et des événements réservés aux membres.
- IndustrieCasinos / Gaming
- Adresse3883 HOWARD HUGHES PKWAY, SUITE 550, LAS VEGAS, NV, United States (USA)
- Employés44500
- CEORobert Goldstein