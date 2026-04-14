Négociation Lands’ End - LE CFD

À propos de Lands’ End

Lands' End, Inc. (Lands' End) est un détaillant à canal unique de vêtements décontractés, d'accessoires, de chaussures et de produits pour la maison. La société dispose de cinq canaux de distribution, à savoir le commerce électronique aux États-Unis, l'international, les pourvoiries, les tiers et la vente au détail. Le commerce électronique américain offre des produits par le biais de son site Web de commerce électronique en utilisant le marketing numérique et les catalogues de publipostage. Sa division International offre des produits principalement aux consommateurs situés en Europe et au Japon par le biais de sites Web internationaux de commerce électronique et d'affiliés tiers. Son Outfitters vend des uniformes et des vêtements à logo aux entreprises et à leurs employés, ainsi qu'aux ménages d'étudiants par le biais de relations avec les écoles, situées principalement aux États-Unis. Sa division Third Party vend les mêmes produits que le commerce électronique américain, mais directement aux consommateurs par le biais de sites Web de marchés tiers et de clients grossistes nationaux. Sa division Retail vend des produits par le biais des magasins gérés par la société. Elle cherche à offrir un style pour les femmes, les hommes, les enfants et la maison.