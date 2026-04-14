Négociation Laboratory Corprtn Of Amer Holdings - LH CFD
À propos de Laboratory Corprtn Of Amer Holdings
Laboratory Corporation of America Holdings est une société des sciences de la vie qui fournit des services de laboratoire clinique et de développement de médicaments de bout en bout. Les secteurs d'activité de la société comprennent Labcorp Diagnostics (Dx) et Labcorp Drug Development (DD). Par le biais de ses segments Dx et DD, la Société fournit des solutions de diagnostic, de développement de médicaments et des solutions technologiques. La Société soutient également les activités d'essais cliniques dans une centaine de pays par l'intermédiaire de son laboratoire central industriel et de ses activités de développement préclinique et clinique. Le segment Dx fonctionne par le biais d'un réseau de centres de services aux patients, de succursales, de laboratoires d'intervention rapide, de laboratoires primaires et de laboratoires spécialisés. Le segment DD, qui opère à l'échelle mondiale. La société sert une gamme de clients, notamment des médecins, des hôpitaux, des sociétés pharmaceutiques, des chercheurs, des organismes gouvernementaux, des médecins et d'autres prestataires de soins de santé. Elle contribue également à la prestation de services de tests non cliniques.