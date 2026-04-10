Négociation L'Oreal - OR CFD

À propos de L'Oreal SA

L'Oreal S.A. est une société de holding basée en France. La Société, par l'intermédiaire de ses filiales, développe les activités commerciales du groupe L'Oreal (Groupe) dans le pays ou la région dans lequel elle se situe. Les activités non essentielles de la Société comprennent l'assurance, la réassurance et des opérations bancaires. La Division Cosmétique de la Société est organisée en quatre divisions: produits professionnels, produits de consommation, L'Oréal Luxe et Cosmétique active. Les produits de la division des produits professionnels sont utilisés et vendus dans les salons de coiffure et les instituts de beauté. Les produits de la division de Biens de consommation sont vendus dans les chaînes de vente au détail de masse. Les produits de L'Oreal Luxe Division sont vendus dans des points de vente sélectifs tels que les grands magasins, les parfumeries, les commerces de détails en zones de transport, dans ses propres boutiques et certains sites en ligne. La Division cosmétique active comprend des produits dermocosmétiques vendus dans tous les canaux de santé, tels que les pharmacies, les parapharmacies, les drogueries et les medispas.