Négociation Kyndryl Holdings, Inc. - KD CFD
À propos de Kyndryl Holdings Inc
Kyndryl Holdings, Inc. est une société de services technologiques. C'est un fournisseur de services d'infrastructure. Elle offre des services dans des domaines tels que les services cloud, les services d'entreprise de base et zCloud, les applications, les données et les services d'intelligence artificielle, les services de lieu de travail numérique, les services de sécurité et de résilience, et les services de réseau et de périphérie, tout en soutenant ses clients à travers les changements technologiques. Ses segments comprennent les Amériques, l'Europe/Moyen-Orient/Afrique (EMEA), le Japon et l'Asie-Pacifique. Ses services cloud conçoivent, construisent et fournissent des services gérés pour les environnements multicloud de ses clients. Les services Core Enterprise et zCloud prennent en charge une gamme d'infrastructures d'entreprise, y compris les clouds privés, les environnements mainframe, l'informatique distribuée, les réseaux d'entreprise et les environnements de stockage. Ses services d'application, de données et d'intelligence artificielle fournissent des services de données d'entreprise, y compris la transformation des données, l'architecture et la gestion des données, la gouvernance et la conformité des données.
- IndustrieIT Services & Consulting (NEC)
- AdresseOne Vanderbilt Avenue, 15Th Floor, NEW YORK, NY, United States (USA)
- Employés90000
- CEOMartin Schroeter