Négociation Kubota Corporation - 6326 CFD
À propos de Kubota Corporation
KUBOTA CORPORATION est une société basée au Japon dont l'activité principale est la fourniture de machines agricoles, de moteurs et de machines de construction. La société opère dans trois secteurs d'activité. Le segment des machines fabrique et vend des machines agricoles et des produits agricoles, tels que des tracteurs, des motoculteurs, des moissonneuses-batteuses, des planteuses de riz, des tondeuses à gazon. Le segment fournit également des machines de construction et des moteurs pour les machines agricoles, les machines de construction, les machines industrielles et les générateurs. Le segment Eau et environnement fabrique et vend des produits liés aux canalisations, tels que des tuyaux en fonte ductile, des tuyaux synthétiques, des pompes et des vannes. Le segment fournit également des produits liés à l'environnement et des produits liés aux infrastructures sociales, tels que des matières premières et des tuyaux en acier spiralé. Le segment Autres fournit principalement des services logistiques et financiers, des matériaux de toiture et des matériaux pour murs extérieurs.