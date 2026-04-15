Négociation Koninklijke Philips - ADR - PHGus CFD

À propos de Koninklijke Philips NV (ADR)

Koninklijke Philips NV est une société de technologie de la santé basée aux Pays-Bas. Les secteurs de la Société comprennent les activités de Santé Personnelle, les activités de Diagnostic et de Traitement, les activités de Soins interreliés & de l’informatique de la Santé. Le secteur des activités de Santé Personnelle de la Société est engagé dans le continuum de la santé, offrant des solutions intégrées et connectées qui soutiennent des modes de vie plus sains et ceux qui vivent avec des maladies chroniques. Le secteur des activités de Diagnostic et de Traitement de la société offre des traitements et des traitements de précision et de thérapie. Le secteur des activités d'Informatique de Santé & Soins interreliés de la Société offre aux consommateurs, aux soignants et aux cliniciens des solutions numériques qui facilitent les soins en permettant la médecine de précision et la gestion de la santé de la population. Le secteur Healthtech et Autres de tels éléments, comme l'innovation, les entreprises émergentes, les redevances, entre autres. Le secteur des articles hérités se compose principalement de coûts de séparation, d'éléments juridiques existants, de coûts de retraite existants, entre autres.