Négociation Koninklijke Ahold Delhaize N.V. - AD CFD
À propos de Koninklijke Ahold Delhaize NV
Royal Ahold est une société de commerce de détail alimentaire basée aux Pays-Bas. Elle propose un large éventail de produits alimentaires périssables et non périssables et des produits de consommation non alimentaires par le biais de nombreuses marques, y compris, entre autres, Stop & Shop, Food Lion, bfresh et Giant Carlisle aux États-Unis, Proxy Delhaize, Red Market, Shop & Go et Delhaize en Belgique, Albert Heijn, bol.com, Etos et Gall & Gall aux Pays-Bas, et Albert Czech Republic, AB Food Market, ENA, Tempo et MAXI en Europe centrale et du Sud-Est. La société est également active par le biais de deux joint-ventures, Pingo Doce au Portugal et Super Indo en Indonésie. La société opère par le biais de cinq secteurs d'activité : Pays-Bas, Belgique, Europe centrale et Europe du Sud-Est et deux entités déclarantes aux États-Unis.
- IndustrieFood Distribution / Convenience Stores
- AdresseProvincialeweg 11, ZAANDAM, Netherlands (NLD)
- Employés413000
- CEOFrans Muller