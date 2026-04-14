Négociation Kimball Electronics, Inc. - KE CFD
À propos de Kimball Electronics, Inc.
Kimball Electronics, Inc. est un fournisseur de solutions de fabrication à multiples facettes. La société fournit des services de fabrication électronique sous contrat (EMS) et des services de fabrication diversifiés, y compris l'ingénierie et le soutien de la chaîne d'approvisionnement aux clients des marchés finaux de l'automobile, du médical, de l'industrie et de la sécurité publique. L'entreprise propose des produits électroniques durables. Ses services de fabrication sous contrat diversifiés comprennent des composants non électroniques, des produits médicaux jetables, des plastiques moulés de précision et des équipements d'automatisation de la production, de test et d'inspection. Ses services de fabrication, y compris l'ingénierie et le soutien de la chaîne d'approvisionnement, utilisent des capacités de production et de soutien communes à l'échelle mondiale. a des unités commerciales situées aux États-Unis, en Chine, au Mexique, en Pologne, en Roumanie et en Thaïlande, et chacune de ces unités commerciales est considérée comme un secteur d'activité. En outre, la filiale de la société, GES Holdings, Inc., a des activités aux États-Unis, en Chine, en Inde, au Japon et au Vietnam.