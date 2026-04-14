Négociation KDDI Corporation - 9433 CFD
À propos de KDDI Corporation
KDDI CORPORATION est une société de télécommunications. La société opère dans quatre segments. Le segment Personal est engagé dans la fourniture de services de communication pour les particuliers et les foyers, y compris la téléphonie mobile, et les services de fibre optique jusqu'au domicile (FTTH) et de télévision par câble (CATV), entre autres. Le segment Life Design fournit des services de commerce, des services financiers, des services de paiement et des services de contenu tels que la distribution de vidéos, de musique et d'informations. Le segment Business offre divers services de communication, la vente de téléphones mobiles, des services de centres de données et diverses solutions de technologies de l'information et de la communication (TIC) / services en nuage aux entreprises clientes. Le segment Global offre divers services de communication, des services de centres de données et diverses solutions TIC/services en nuage à des clients étrangers. La société fournit également des services de maintenance des équipements de communication, ainsi que des services de recherche et de développement en matière de communication de l'information.