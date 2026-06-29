Négociation Kadant Inc - KAI

À propos de Kadant Inc

Kadant Inc. est un fournisseur mondial de technologies et de systèmes techniques qui favorisent le traitement industriel durable. Les produits et services de la société contribuent à améliorer l'efficacité, à optimiser l'utilisation de l'énergie et à maximiser la productivité dans les industries de transformation. Elle permet à ses clients de réduire les déchets ou de générer du rendement avec les intrants, notamment la fibre, l'énergie et l'eau. Elle opère à travers trois segments. Le segment Flow Control fournit des produits, des systèmes et des technologies sur mesure. Le secteur de la transformation industrielle fournit des équipements, des machines et des technologies utilisés pour recycler le papier et le carton et pour transformer le bois en vue de son utilisation dans les industries de l'emballage, des tissus, des produits du bois et des combustibles de substitution, entre autres. Le secteur de la manutention fournit des produits et des systèmes techniques utilisés pour manipuler des matériaux en vrac et discrets en vue d'un traitement secondaire ou d'un transport dans les industries des agrégats, des mines, de l'alimentation et de la gestion des déchets, notamment.